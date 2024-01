Dove vedere Salernitana-Roma

La partita tra Salernitana e Roma valida per la 22^ giornata di Serie A, sarà trasmessa lunedì 29 gennaio alle 20.45 in diretta sull’ app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale ZONA DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Salernitana e Roma

La Roma è rimasta imbattuta in otto delle nove sfide contro la Salernitana in Serie A (6 vittorie, 2 pareggi), pareggiando 2-2 entrambe le ultime due; l’unico successo dei campani contro i giallorossi nel torneo risale al 24 gennaio 1999 (2-1 all’Arechi, reti di Bernardini e Giampaolo per i granata, Di Biagio per i giallorossi). La Roma ha vinto tre delle quattro gare fuori casa contro la Salernitana in Serie A (una sconfitta), mantenendo la porta inviolata in ciascuno di questi tre successi. Nell’ultimo turno Daniele De Rossi ha fatto il suo esordio da allenatore in Serie A, vincendo 2-1 contro l’Hellas Verona; l’ultimo allenatore capace di vincere entrambe le sue prime due gare in assoluto nel massimo campionato italiano, sedendo sulla panchina della Roma, è stato Rudi Garcia tra agosto e settembre 2013 (2-0 vs Livorno; 3-0 sempre contro l’Hellas). La Roma ha subito gol in tutte le ultime quattro partite di campionato, e non infila più match di seguito senza registrare alcun clean sheet in un singolo campionato dal periodo tra ottobre e novembre 2022 (cinque in quel caso). La Roma ha perso le ultime tre trasferte di campionato, negli anni 2000 solo due volte i giallorossi hanno registrato più sconfitte fuori casa di fila in Serie A: cinque tra settembre e novembre 2008 con Luciano Spalletti e quattro tra aprile e maggio 2021 con Paulo Fonseca. La Salernitana ha vinto solo due delle ultime 22 partite giocate in Serie A (6 pareggi, 14 sconfitte): tra le squadre che hanno giocato almeno 20 gare nel periodo (da inizio giugno 2023) nei maggiori cinque campionati europei, solo l’Almería ha fatto peggio (zero successi).