Inter, con la Juve riecco Calhanoglu e Barella

Barella, squalificato per la gara vinta con la Fiorentina, ha approfittato dello stop per recuperare energie: da domani sarà di nuovo in gruppo così come Calhanoglu, anche lui assente a Firenze. Contro la Juve, in difesa il cambiamento dovrebbe essere Acerbi al posto di De Vrij. A sinistra torna Dimarco, rimasto in panchina contro i viola, con la conferma di Darmian a destra. Le ultime da Appiano Gentile con l’inviato Andrea Paventi

