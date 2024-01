Juve, Allegri ritrova Chiesa, McKennie e Rabiot

Prosegue la preparazione della Juventus in vista del big match contro l'Inter di domenica prossima. Le buone notizie per Allegri riguardano i recuperi di Chiesa e McKennie che hanno lavorato sempre in gruppo. Mgliora anche Rabiot, che oggi ha svolto ancora una seduta personalizzata ma che da domani dovrebbe lavorare con il resto della squadra. Rientrato da Madrid anche Kean che dopo la mancata cessione all'Atletico prosegue il suo programma di riatletizzazione

INTER-JUVE E' ANCHE LAUTARO CONTRO VLAHOVIC