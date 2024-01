La Prima Sezione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha parzialmente accolto il ricorso dell'Udinese dopo gli insulti razzisti rivolti a Mike Maignan. L'Udinese non dovrà quindi più giocare la prossima partita a porte chiuse, ma la Curva Nord sarà chiusa per le prossime due gare.

Parzialmente accolto il ricorso dell'Udinese contro la decisione del Giudice Sportivo di far giocare una partita a porte chiuse dopo gli insulti razzisti rivolti al portiere del Milan Mike Maignan: la Prima Sezione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha deciso che solo la Curva Nord dell'impianto friulano sarà chiusa per le prossime due gare casalinghe contro il Monza (in programma sabato 3 febbraio alle ore 15) e Cagliari (in programma domenica 18 febbraio alle ore 15).