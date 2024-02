Dopo i due rigori sbagliati contro il Bologna, cambia la gerarchia dei rigoristi in casa Milan, come detto da Pioli in conferenza. Leao in settimana si è proposto per calciarli, ma è più facile che la scelta ricada su Pulisic (in 9 rigori calciati in carriera ha segnato 9 gol). Le ultime news da Manuele Baiocchini

