Fagioli torna tra i convocati: squalifica finita

Il centrocampista bianconero ha finito di scontare i 7 mesi di squalifica per il caso scommesse ed è tra i giocatori a disposizione di Montero per la trasferta di Bologna. Ultima presenza lo scorso 1 ottobre contro l'Atalanta in campionato

Nicolò Fagioli è stato convocato per la trasferta contro il Bologna in programma oggi. Il centrocampista della Juventus ha infatti oggi terminato la squalifica - cominciata lo scorso 20 ottobre - per il caso scommesse. Fagioli aveva ricevuto 12 mesi di squalifica di cui 7 da scontare nell'attività sportiva e 5 invece commutati in prescrizioni alternative. Prima gli allenamenti con i compagni e ora la possibilità di tornare in campo. Montero lo ha subito chiamato tra i giocatori a disposizione per il suo esordio sulla panchina bianconera. La sua ultima presenza risale allo scorso 1 ottobre contro l'Atalanta in campionato.