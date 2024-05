"Grazie Steven", insieme ai trofei vinti dall’Inter sotto la gestione Zhang. È questo lo striscione che è comparso all'altezza del secondo anello blu di San Siro durante la partita contro la Lazio. In un altro settore sugli spalti del Meazza, nel corso della sfida, è stata invece sventolata una bandiera cinese da parte di alcuni tifosi. Puntuale la risposta sui social del numero uno dell'Inter: un "Grazie", accompagnato da cuori nerazzurri.

Mentre l'Inter a San Siro festeggia la vittoria dello scudetto con i propri tifosi, Steven Zhang cerca di non perdere la proprietà del club. Martedì scade il termine per restituire il prestito al fondo Oaktre e, durante la gara contro la Lazio, nel secondo anello blu è comparso uno striscione dedicato a Zhang: "Grazie Steven", recita, con accanto tutti i trofei nerazzurri vinti sotto la sua gestione. In un altro settore è anche stata sventolata una bandiera cinese. Sui social poche ore dopo la risposta del numero uno dell'Inter: un altro "Grazie", con annessi cuori nerazzurri.