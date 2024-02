Dove vedere Bologna-Sassuolo in tv

I numeri di Bologna e Sassuolo

Bologna e Sassuolo hanno pareggiato nella partita d’andata dello scorso 28 ottobre (1-1) e non hanno mai diviso la posta in palio in entrambe le sfide di una singola stagione di Serie A. Il Bologna è rimasto imbattuto in cinque delle ultime sei partite contro il Sassuolo in Serie A (2 vittorie, 3 pareggi): l’unico successo neroverde nel periodo risale al 15 maggio 2022 (3-1 al Dall’Ara). Perfetto equilibrio con tre successi per parte nelle ultime sei partite tra Bologna e Sassuolo al Dall’Ara in Serie A, l’ultimo pareggio tra le due formazioni in casa dei rossoblù in campionato risale al 23 ottobre 2016. Il Bologna è rimasto imbattuto nelle ultime nove partite al Dall’Ara in campionato (7 vittorie, 2 pari), i rossoblù potrebbero registrare 10 match casalinghi di fila senza sconfitta in Serie A per la prima volta dal periodo tra il settembre 1989 e l’aprile 1990 (16 in quel caso). A partire dallo scorso maggio, nessuna squadra ha perso più partite del Sassuolo in Serie A (escluso spareggio salvezza): 16, al pari di Hellas Verona e Salernitana. Il Sassuolo non ha segnato negli ultimi due match di campionato, i neroverdi potrebbero registrare tre partite di fila senza gol all’attivo in Serie A per la prima volta dal periodo tra gennaio e febbraio 2018. La curiosità: è la sfida tra i due portieri che hanno parato il maggior numero di rigori nelle ultime otto stagioni di Serie A (dal 2016/17): Lukasz Skorupski (11) e Andrea Consigli (10).