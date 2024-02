L’Inter vince il derby d’Italia e allunga in classifica proprio sulla Juve. Decisivo l’autogol di Gatti nel primo tempo. Arnautovic unica insufficienza della squadra di Inzaghi, con Calhanoglu il migliore del match. Nella Juventus, bene Szczesny. Prestazione non sufficiente invece per Vlahovic, Yildiz e Chiesa, tra i più attesi.

Le pagelle di Compagnoni

