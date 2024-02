Tre punti fondamentali nella corsa scudetto per i nerazzurri, che battono 1-0 la Juve e non registrano novità dall'infermeria. Uscito al 73' di Inter-Juventus, Dimarco "ha avuto solo un crampo", come spiegato da Inzaghi nel post partita. Frattesi invece non ha giocato per un affaticamento muscolare: se martedì dovesse ancora sentire fastidio, verranno fatti esami.

Un successo fondamentale nella corsa scudetto e un sospiro di sollievo per due giocatori. Tre punti d'oro a San Siro per l'Inter, che supera 1-0 la Juventus e si porta a +4 sui rivali con una partita ancora da recuperare (il prossimo 28 febbraio con l'Atalanta). Decisivo l'autogol di Gatti per lo strappo in vetta, buone notizie che non si limitano al risultato per i nerazzurri. Uscito al 73' e apparso non al meglio al momento del cambio, Federico Dimarco aveva fatto preoccupare i suoi tifosi. Ci ha pensato Simone Inzaghi a rassicurarli nel post-partita: "Dimarco ha avuto solo un crampo, nulla di preoccupante". Escluso quindi un problema di natura muscolare: ecco perché l'esterno dell'Inter dovrebbe essere regolarmente a disposizione nel prossimo turno, quando la capolista affronterà la Roma all'Olimpico.