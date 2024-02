Solo una novità per De Rossi, che schiera Huijsen e non Llorente in difesa. Davanti il tridente con Dybala, El Shaarawy e il grande ex Lukaku. In regia ancora Paredes, fiducia ad Angelino. Si rivede Smalling in panchina. Nessuna novità nemmeno per Inzaghi: davanti Lautaro con Thuram, sulle fasce Darmian e Dimarco. In difesa non si cambia con Pavard, Acerbi e Bastoni. Assente l'indisponibile Frattesi. Diretta alle 18 sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky