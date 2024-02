L'attaccante francese non è nuovo a "folli" esultanze per festeggiare le vittorie. Dopo quella contro la Juventus si è esibito in una serie di tuffi e capriole sul prato di San Siro, imitato dall'amico Barella. Ma come dimenticare quello schrezetto a Pavard...

La scena è quella, classica, della squadra che ha vinto e va ad esultare sotto alla propria curva. Ma con un improvviso "fuori programma". Nasce tutto dalla sana follia di Thuram , uno che sta abituando i tifosi interisti ai suoi gol e ai suoi assist, ma anche alle sue pazze esultanze con i compagni.E così, al termine di Inter-Juventus, lo troviamo a tuffarsi sul prato di San Siro , esibendosi in capriole senza senso con l'amico Barella , prima che si unisca al gruppetto Dimarco , un altro che in momenti di festa come questi non si fa certo pregare.

Il precedente dello sgambetto a Pavard

Che Thuram sia un amante degli scherzi lo si era iintuito da tempo. Era lo scorso 9 dicembre quando, al termine della partita vinta 4-0 contro l'Udinese, sempre a San Siro, architettava uno scherzetto ai danni del compagno e connazionale Pavard. Il difensore, in attesa del rientro dall'infortunio, era a San Siro per assistere alla partita e al fischio finale era andato sotto alla curva a salutare i tifosi. Cori, canti, esultanze: Thuram approfitta della confusione e del fatto che Pavard sia "rapito" dallo spettacolo dei tifosi, per arrivargli quatto quatto alle spalle, e accovacciarsi dietro di lui mentre Pavard indietreggia. A Pavard basta un passo, decisivo, all'indietro per inciampare e cadere a terra, prima di rialzarsi di scatto per "dare la caccia" sul prato di San Siro al compagno mattacchione.