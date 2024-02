Battuti a San Siro dopo 17 gare utili di fila in campionato, i bianconeri scivolano a -4 dalla capolista Inter (che deve recuperare la sfida con l'Atalanta). Il post di Vlahovic sui social: "Non era sicuramente questo il risultato che volevamo. Ripartiamo più forti di prima!". E Bremer aggiunge: "Partita decisa da un episodio"

Si ferma a 17 la striscia di gare utili consecutive della Juventus , che cade a San Siro nella sfida più attesa. Vince l'Inter 1-0, decisivo l'autogol di Gatti che concede lo strappo alla squadra di Inzaghi ora a +4 sui bianconeri e con una partita da recuperare (contro l'Atalanta il prossimo 28 febbraio). Serata da dimenticare per Dusan Vlahovic , poco lucido in area avversaria alla mezz'ora e rimasto ancora a secco a San Siro. Il 24enne serbo si presentava da quattro partite di fila a segno, filotto interrotto nel duello ravvicinato col capocannoniere Lautaro Martinez. E a distanza di poche ore dal fischio finale, lo stesso Vlahovic ha condiviso un post su Instagram: "Non era sicuramente questo il risultato che volevamo, ma è inutile avere rimpianti. Ripartiamo più forti di prima! Fino alla fine".

Bremer: "Partita decisa da un episodio"

Alle reazioni social in casa Juventus si è unito anche Gleison Bremer, tra i migliori in campo a San Siro: "Dispiace perché eravamo in partita e ci abbiamo provato fino all’ultimo minuto. Partita decisa da un episodio. Continueremo a lavorare e dare tutto per questa maglia". La squadra di Allegri tornerà in campo lunedì sera nel posticipo della 24^ giornata, quando all'Allianz Stadium affronterà l'Udinese.