Dove vedere Roma-Cagliari in tv

La 23^ giornata si chiude questa sera, lunedì 5 febbraio, alle 20.45 con la sfida all'Olimpico. La partita sarà in diretta su Sky - canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K - e in streaming su NOW

La sfida dell'Olimpico fra Roma e Cagliari valida per la 23^ giornata di Serie A si gioca lunedì 5 febbraio alle 20.45 e sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca di Riccado Gentile con il commento di Luca Marchegiani. I collegamenti a bordocampo saranno a cura di Paolo Assogna e Angelo Mangiante.

I numeri di Roma e Cagliari

La Roma ha perso solo una delle ultime 17 partite di campionato contro il Cagliari, per 3-2, il 25 aprile 2021, vincendo le ultime tre. I giallorossi sono imbattuti nelle ultime otto partite casalinghe contro il Cagliari, mantenendo la porta inviolata in sei. Il Cagliari non ha vinto nelle ultime 16 trasferte di Serie A. Lorenzo Pellegrini, dopo aver preso parte a una sola rete contro il Cagliari nei primi cinque incontri di Serie A, ha sia segnato che fornito assist nell’ultima partita contro i sardi nella competizione. Il centrocampista, a segno nelle ultime due presenze nel massimo campionato, potrebbe segnare per tre gare di fila nella massima serie per la prima volta in carriera. Tutte e tre le reti realizzate da Nicolas Viola in questo campionato sono arrivate da subentrato.