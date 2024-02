Gravina: "Denunce arbitri ok, ma siano fondate"

Gravina: "Chi partecipa al sistema è tutelato, chi calunnia no"

"Le norme di salvaguardia sono a tutela della verità, non delle calunnie" ha detto ancora Gravina " Noi per questo abbiamo voluto presentare un esposto. Perché se quelle cose che sono state evidenziate, dovessero corrispondere al vero, saranno perseguite, ma devono essere vere. Se tu calunni sei fuori, ma se partecipi nel nostro sistema, dai un contributo per migliorare l'organizzazione del nostro sistema, credo che non ci sia tutela migliore che la tutela del proprio diritto a rappresentare la verità". In chiusura, il numero uno della FIGC torna sulle denunce: "Bisogna provarle. Guardate, le espressioni di ciascuno di noi, diciamo, possono essere credibili o meno nel momento in cui rispondono ad un fatto vero. I fatti veri si accertano e noi abbiamo chiesto solo di accertare la verità, non abbiamo chiesto altro. Noi non vogliamo nascondere nulla. Massima trasparenza, ma quello che chiediamo è la massima trasparenza anche nel manifestare. Voglio dire, queste critiche, o comunque questi disservizi, o comunque queste critiche al sistema in maniera diretta, senza aver paura. Non c’è da aver paura"