Esami in mattinata per il centrocampista, rimasto in panchina nella partita contro la Juve: risentimento miotendineo al retto femorale della coscia destra, da rivalutare fra qualche giorno. Frattesi salterà sicuramente la prossima sfida contro la Roma ed è in forte dubbio per quella successiva con la Salernitana

Per la trasferta di sabato a Roma, l’Inter non avrà a disposizione Davide Frattesi, a forte rischio anche per la successiva gara di campionato in programma venerdì 16 febbraio contro la Salernitana. Il centrocampista ha infatti effettuato in mattinata degli esami che hanno evidenziato un risentimento alla coscia destra. Niente sfida contro i giallorossi, il club dove Frattesi ha giocato con la Primavera prima di passare al Sassuolo, e in forte dubbio pure per il match successivo contro la Salernitana. Simone Inzaghi a quel punto potrebbe decidere di non rischiare il centrocampista, in vista dell'andata degli ottavi di Champions, prevista martedì 20 contro l'Atletico Madrid.