Rivelazione McKennie: è lui il jolly di Allegri

Una giornata di riposo e poi riprende la preparazione verso Juventus-Udinese di lunedì prossimo, in attesa di conoscere le condizioni di Chiesa (contusione al piede) e Vlahovic (affaticamento all'adduttore). Un punto nelle ultime due partite ha allontanato l'Inter e avvicinato sensibilmente il Milan, ma Allegri non esce dai binari del suo mantra "non bisogna esaltarsi quando le cose vanno bene, non bisogna deprimersi quando vanno male" , ripete sempre.

McKennie, qualità e quantità: e i gol arriveranno

L’emblema di chi non si è depresso nei momenti difficili è Weston McKennie. Ceduto senza troppi rimpianti nel mercato invernale di un anno fa al Leeds, è rientrato causa retrocessione della squadra inglese. Sembrava quasi un peso e invece si sta rivelando tra i giocatori dal rendimento più alto e più continuo della Juventus. Anche contro l’Inter è stato il migliore (Szczesny a parte). Allegri a lui non rinuncia mai. Da esterno a inizio stagione, da mezzala successivamente. Quantità e qualità 3 assist finora, curiosamente tutti per Vlahovic, e sarebbero stati 4 se l'attaccante serbo non avesse fallito un controllo facile facile. Se si vuol trovare una pecca nella sua stagione è la mancanza di gol. Lui li ha sempre fatti anche l'anno scorso prima di trasferirsi in Premier aveva già realizzato 3 gol. Con Pirlo la sua stagione migliore, sei gol, tutti decisivi con la perla del Camp Nou. Prima o poi il gol arriverà anche quest’anno, ma per Allegri quello che conta di più è il lavoro che fa per il centrocampo della Juventus. Un lavoro eccezionale, impossibile solo da immaginare quando McKennie si è ripresentato a Torino