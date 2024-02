Dionisi a rischio esonero: sarà decisivo il Torino

Sotto osservazione in casa Sassuolo la posizione dell'allenatore Alessio Dionisi. 19 punti conquistati nelle prime 22 partite di campionato mettono a rischio la permanenza in serie A del club neroverde che a Bologna aha collezionato la 13^sconfitta stagionale. Contro il Torino serve la vittoria: in caso di ribaltone il nome più intrigante è quello di Fabio Grosso

E' un momento delicato per il Sassuolo che si trova al quindicesimo posto in classifica, con diciannove punti conquistati nelle prime ventidue giornate. Solo uno in più di Verona, Cagliari ed Empoli, e quindi della zona retrocessione. Il Sassuolo non vince dalla sfida contro la Fiorentina: dopo quel successo sono arrivate tre sconfitte consecutive, contro Juventus, Monza e appunto Bologna. A rischio la posizione dell'allenatore Alessio Dionisi a cui è stata confermata la fiducia fino alla prossima gara di campionato di sabato in casa contro il Torino. Un risultato negativo potrebbe però far precipitare le cose anche perché, oltre alla mancanza di risultati e gioco, alla società non sono piaciute alcune dichiarazioni dello stesso Dionisi sul valore della rosa a disposizione