Un tifoso speciale per la Juventus che ha postato sui propri profili social le foto di Mike Tyson in posa con la maglia bianconera. Divertente anche la didascalia del club: "L’allenamento sarà molto più duro". E intanto alla domanda su chi difenderà in campo l’ex campione del mondo di pugilato, non tarda la risposta di Patrice Evra…

