Milan, con il Napoli torna Bennacer dall'inizio

Speciale lo sarà sempre e comunque Milan-Napoli nonostante stavolta non avrà nè il sapore di scudetto, nè quello che ebbe nell’aprile scorso quando valeva l’accesso alle semifinali di Champions League. Ma per il Milan la sfida di domenica a San Siro può rappresentare la definitiva svolta. Il momento in campionato è positivo: 26 punti ottenuti degli ultimi 33 disponibili. E soprattutto 5 vittorie nelle ultime 6 gare giocate. Che hanno portato il Milan a +11 dalla quinta in classifica. Ma tutto questo non basta. Servirà continuare a far bene per mettere pressione a chi sta davanti e per arrivare al meglio al doppio impegno di EL contro il Rennes. Domenica contro il Napoli sarà Bennacer con ogni probabilità a sostituire Reijnders, squalificato. Poi stesso 11 delle ultime settimane. L’algerino che tra l’altro ha deciso l’ultima sfida giocata a San Siro in Champions League contro il Napoli. Lontano parente però dal Napoli della scorsa stagione: 14 punti in meno del Milan (nonostante ha da recuperare una partita), così come sono 14 i gol in meno realizzati. Si parte quindi: Napoli e Rennes in casa. Monza e Rennes in trasferta. E poi Atalanta nuovamente in casa. 5 gare in 15 giorni, che diranno tanto, tantissimo del futuro e della prospettiva di questo ritrovato Milan.