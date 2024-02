Lo sport e la musica. Sono queste le due metà del cuore di Rafa Leao, diviso tra l’amore per il calcio e il fascino del rap. Proprio di queste sue grandi passioni ha parlato in un’intervista concessa a GQ Italia: "Per me la musica è fondamentale, non solo farla. Vivo da solo a Milano, quindi è la mia compagnia tutto il giorno. Appena mi sveglio c’è la musica, quando vado all’allenamento c’è la musica, persino in spogliatoio c’è la musica, tra l’altro adesso sono anche tra i compagni che più di altri può selezionare la playlist… La musica per me vale più che un sound, un sottofondo. Quando vado in studio metto tutte le emozioni che non metto in campo, mi serve anche un po’ per liberarmi dallo stress. Ascolto di tutto, principalmente rap e trap: la cosa che mi ha fatto decidere che quello è il mio genere preferito sono i testi. Sono tutti testi che raccontano di quanto sia importante non mollare mai, tenere sempre duro".