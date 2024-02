Primo allenamento in gruppo per Malick Thiaw, assente dalla lesione muscolare alla coscia subita lo scorso 28 novembre in Champions contro il Dortmund. Torna dunque a disposizione di Pioli (difficilmente contro il Napoli, più probabilmente contro il Rennes in Europa League oppure in campionato a Monza)

