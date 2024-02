Le probabili formazioni della 24^ giornata

Tutte le ultime direttamente dagli inviati di Sky Sport. Allegri con Milik e Chiesa favoriti. Vlahovic va al massimo in panchina. De Rossi e Simone Inzaghi non cambiano. Pioli invece ha Reijnders fuori per squalifica. Mazzarri ripensa a un Napoli a tre dietro. Sarri punta su Cataldi mentre Koopmeiners torna dall'inizio

PROBABILI FORMAZIONI 24^GIORNATA: I 'CAMPETTI'