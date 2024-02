Dove vedere Sassuolo-Torino in tv

I numeri di Sassuolo e Torino

Nelle ultime tre stagioni, da quando il Sassuolo è guidato da Alessio Dionisi e il Torino da Ivan Juric, la sfida tra queste due squadre non ha mai fatto ripetere lo stesso risultato due volte di fila: un successo neroverde, due granata e un pareggio nel parziale. Dopo la vittoria nella gara di andata (2-1, 6 novembre 2023), il Torino potrebbe battere il Sassuolo in entrambe le sfide stagionali per la prima volta dal 2013/14, annata del debutto nella massima serie per il club neroverde. Ben sette delle 10 sfide al Mapei Stadium in Serie A tra Sassuolo (1 vittoria) e Torino (2 vittorie) sono finite in parità, inclusa la più recente (1-1, 3 aprile 2023); inoltre, queste 10 partite hanno visto segnare in totale solo otto reti nei primi tempi. In una classifica che considera solo i primi tempi, il Sassuolo sarebbe settimo in questo campionato con 33 punti; nelle seconde frazioni, infatti, i neroverdi hanno segnato solo 11 reti (più soltanto di Empoli con nove e Torino a quota 10) e subito 24 gol (meno solo della Salernitana con 25). Il Torino ha subito solo 19 gol e collezionato 11 clean sheet dopo 22 gare giocate in una stagione di Serie A, entrambi questi due eventi non si verificavano nel club granata dal 1992/93, quando i piemontesi avevano altrettanti clean sheet e 17 reti incassate a questo punto del torneo. Dall’inizio dello scorso dicembre, il Torino sarebbe settimo in campionato con 16 punti conquistati, mentre il Sassuolo sarebbe ultimo in classifica, con soli quattro punti raccolti nel periodo in Serie A. Da una parte il Torino è la squadra che ha subito meno gol nel 2024 in Serie A (solo uno in quattro match), dall'altra il Sassuolo è la formazione che ha segnato meno reti nel nuovo anno in campionato (tre in quattro gare).