Belotti, esordio da titolare e primo gol viola

Andrea Belotti, arrivato alla Fiorentina nel mercato di gennaio, ha segnato il suo primo gol in maglia viola contro il Frosinone. Nel giorno del suo esordio da titolare (a Lecce aveva giocato il secondo tempo) l'ex attaccante della Roma ha siglato la rete del momentaneo 1-0 al 16'. Su assist di Ikone Belotti ha battuto Turati con un destro in acrobazia. In questa stagione il 'Gallo' aveva realizzato una doppietta in Roma-Salernitana 2-2 lo scorso 20 agosto, e una rete nel successo dei giallorossi a Cagliari l'8 ottobre. Anche in Europa League Belotti ha realizzato 3 gol: 2 al Servette il 5 ottobre e 1 allo Sheriff il 14 dicembre. Quello di oggi è quindi il settimo gol nel 2023/2024 per Belotti, il quarto in campionato.