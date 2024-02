Nonostante il vantaggio di Theo Hernandez, il primo tempo di Milan-Napoli non è stato perfetto per Stefano Pioli. L'allenatore rossonero ha perso per infortunio il suo capitano Davide Calabria, sostituito da Florenzi al 36'. E giovedì c'è l'andata del playoff di Europa League contro il Rennes

