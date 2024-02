Nona gara di fila senza sconfitte, 52 punti in campionato come nell'anno dello scudetto. Il Milan viaggia ad alta velocità, non sufficiente per la vetta, ma Pioli guarda solo avanti: "Stiamo facendo bene in questo ultimo mese e mezzo, viaggiando quasi ai ritmi dell’Inter che sono incredibili. Non so se potevamo fare meglio, ma è inutile guardarsi indietro". Poi sulla gara con il Napoli: "Potevamo chiuderla prima raddoppiando, ma con noi le partite non sono mai chiuse… E’ bene aver vinto così, avevamo bisogno di lavorare così tanto in fase difensiva, essere disponibili, volenterosi e attenti. Abbiamo lottato da squadra e abbiamo voluto vincere la partita".