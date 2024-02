Kanye West-Inter, il duetto che non t'aspetti

C’è un po’ di Inter nel nuovo album di Kanye West ("Voltures 1"), prodotto in collaborazione con Ty Dolla Sign e uscito lo scorso 8 febbraio. Il popolare e controverso musicista statunitense, che ora si fa chiamare Ye, ha inserito nelle tracce dei brani “Carnival” e “Stars” alcuni cori dei tifosi nerazzurri a San Siro campionati come base. Una scelta assolutamente voluta, se è vero che la Curva Nord viene citata come ‘credit’ in entrambi i brani: “choir vocals” in “Carnival” e “crowd vocals” in “Stars”, sempre insieme a Federico Secondomè e Zlyah.