Davide Calabria è stato sottoposto a esami che hanno evidenziato un edema al muscolo breve adduttore sinistro . Il capitano del Milan salterà l'andata del playoff di Europa League contro il Rennes giovedì 15 febbraio e il Monza in campionato domenica 18 febbraio: lunedì prossimo verrà rivalutato. Il capitano rossonero era uscito dolorante durante il primo tempo della vittoria contro il Napoli. Ci sono però anche notizie positive per il Milan: stamattina Thiaw e Caldara hanno svolto tutto l'allenamento in gruppo senza problemi. Giornata di scarico invece per tutti gli altri che hanno giocato ieri.

Pioli ora recupera anche Chukwueze

In settimana a Milanello verrà riaccolto anche Samuel Chukwueze, l'esterno reduce dal secondo posto in Coppa d'Africa con la Nigeria, sconfitta in finale dalla Costa D'Avorio di Franck Kessie. Il suo ritorno rappresenterà un'opportunità in più per le rotazioni offensive di Pioli, soprattutto in vista dell'inizio del percorso in Europa League.