Il Milan è reduce dal successo sul Napoli per 1-0. Un risultato analizzato a Sky Calcio Club, dove si parla anche di scudetto: rossoneri ancora in corsa? Marchegiani: "Penso di no, la squadra di Pioli sta facendo un buon percorso, ma queste vittorie sono faticose". Ascolta nel video il parere degli ospiti di Fabio Caressa

ISCRIVITI AL CANALE WHASTAPP DI SKY SPORT