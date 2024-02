Motta: "Europa? Manca ancora tantissimo…"

Entusiasta l’allenatore dei rossoblù che vincono il recupero della 21^ giornata contro la Fiorentina e si portano al quarto posto a parimerito con l’Atalanta (che però deve recuperare una partita). "Abbiamo fatto una grandissima prestazione, ma mancano ancora tante partite per centrare il traguardo Europa". Poi su Zirkzee: "Ha dimostrato di saper essere meno bello e più concreto, non dimentichiamo che ha 21 anni e sta trascinando il gruppo"

"Molto contento per la vittoria, per l’ambiente e i ragazzi. Va tanto merito al lavoro di questi ragazzi. Abbiamo vinto cercando di essere noi stessi dal primo all’ultimo minuto, ricevendo la ricompensa che non avevamo avuto nelle ultime partite contro la Fiorentina". Così Thiago Motta al termine del match vinto dal suo Bologna contro la Viola nel recupero della 21^ giornata. Un successo che porta gli emiliani al quarto posto insieme all’Atalanta che però ha una partita in meno. "Europa? Manca tantissimo, oggi bella prestazione ma adesso abbiamo tre giorni per prepararci ad affrontare la Lazio, una squadra fortissima che affronta il Bayern in Champions".

"Potevamo anche fare meglio, ma grande prestazione" "È un successo che rafforza la consapevolezza del gruppo. Abbiamo fatte uscite fantastiche da dietro finendo le azioni alla grande. Potevamo anche fare meglio ma abbiamo fatto un’ottima prestazione". Sui singoli: "Orsolini sta bene, come tutto il gruppo, ma può migliorare su alcune cose che discuteremo. Ha però fatto una grande prestazione completa in attacco e in difesa, in più ha segnato". Poi su Ravaglia, oggi preferito a Skorupski: "Ho sempre detto che abbiamo la fortuna di avere due portieri straordinari che meritano di giocare. Ho due ragazzi fantastici che riescono a capire che uno solo può giocare e l’altro deve aiutare, loro lo fanno aiutandosi e aiutando la squadra intera. Non è una situazione facile perché è chiaro che quando uno non gioca non è felice, ma loro si rispettano l’un l’altro".

"Zirkzee? Non dimentichiamo che ha 21 anni…" Su Joshua Zirkzee, anche oggi a secco: "Troppo bello e poco concreto? Ogni tanto è cattivo e l’ha dimostrato anche contro il Cagliari qui in casa. Non possiamo dimenticare che ha 21 anni e fa giocare molto bene la squadra. È generosissimo in fase di non possesso ma è anche un ragazzo per bene che trascina il gruppo nel lavoro di tutti i giorni".