Arrivo in ritardo per l'attaccante nigeriano: Osimhen era atteso in mattinata a Napoli ma per un ritardo dell'aereo ha perso la coincidenza. Una questione puramente tecnica per Osimhen che probabilmente svolgerà un allenamento nella giornata di domani ma non dovrebbe scendere in campo contro il Genoa. Intanto Simeone in vantaggio nel ballottaggio con Raspadori

