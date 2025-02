Dove vedere Juventus-Empoli

La partita Juventus-Empoli della 23^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 2 febbraio alle ore 12.30 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all'offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al numero 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell'area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Juventus ed Empoli

La Juventus ha pareggiato le ultime due sfide di Serie A contro l’Empoli e più in generale non ha trovato il successo in tre delle quattro più recenti (1P), dopo che aveva vinto ben 10 delle 11 precedenti (1P). L’Empoli ha evitato sconfitta solo in sette degli ultimi 24 confronti con la Juventus in Serie A (3V, 4N), cinque dei quali arrivati nel girone di ritorno. La Juventus ha vinto l’80% delle sfide casalinghe contro l’Empoli in Serie A (12V, 2N, 1P): tra le avversarie attualmente nella competizione, solo contro l’Hellas Verona (85%) i bianconeri hanno all’attivo una percentuale di successi interni più alta. L’Empoli ha vinto solo una delle ultime 14 gare giocate in Serie A domenica alle 12:30 (4N, 9P) – 1-0 contro il Napoli 12 novembre 2023 – e in ben 10 di queste non ha trovato la via del gol. La Juventus è l’unica squadra imbattuta in casa in questa Serie A, ma anche quella che ha collezionato più pareggi in incontri domestici nel torneo in corso (sette); tuttavia, dopo il successo sul Milan per 2-0, i bianconeri possono registrare due successi casalinghi consecutivi in una singola stagione in campionato per la prima volta da gennaio 2024 (tre in quell’occasione). L’Empoli è l’unica squadra che non ha trovato alcun successo nelle ultime sette giornate di Serie A (2N, 5P) e quella che nel periodo in generale ha raccolto meno punti, due, ovvero una media di 0.3 a incontro, nettamente più bassa rispetto a quanto ne aveva registrati in media nelle prime 15 giornate di questo torneo: 1.3. La Juventus ha vinto solo otto delle prime 22 gare giocate in questa Serie A: era dal 1987/88 che non trovava meno di nove di successi a questo punto della stagione, torneo in cui vinse il 23° incontro contro un’avversaria toscana (2-1 contro il Pisa). La durata media delle sequenze della Juventus in questa Serie A è di 15.2 secondi, la più alta nel torneo in corso – dall’altra parte, l’Empoli è ultimo in questa classifica con 7.0 secondi.