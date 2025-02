L’attaccante, rientrato oggi dopo sei mesi di stop per un infortunio, è stato mandato in campo nel finale al posto di Retegui ma ha accusato un risentimento alla coscia. Un problema muscolare ha fermato prima della partita anche Carnesecchi (sostituito da Rui Patricio) e dopo solo 30 minuti anche Kolasinac. Tutti e tre salteranno la sfida di Coppa Italia col Bologna e la sfida a Verona di sabato. In dubbio anche per il match di Champions del 12 febbraio con il Bruges

Non c’è solo la mancata vittoria contro il Torino , con il rigore sbagliato da Retegui nel finale, a rovinare la domenica dell’ Atalanta e di Gasperini , che ha perso per infortunio tre titolari: Carnesecchi prima della partita, Kolasinac dopo trenta minuti e anche Scamacca , entrato in campo nel finale dopo sei mesi di stop e subito vittima di un risentimento muscolare. Tutti e tre non saranno disponibili per la partita di martedì sera dei quarti di Coppa Italia contro il Bologna e nemmeno sabato in campionato per la trasferta di Verona . E la loro presenza è in dubbio anche per il macht di andata dei playoff di Champions in programma mercoledì 12 febbraio contro il Bruges .

Atalanta, emergenza infortuni

Andando con ordine: un risentimento muscolare all’adduttore destro ha fermato il portiere titolare prima della partita contro il Torino. Marco Carnesecchi è stato sostituito da Rui Patricio, per la prima volta titolare in campionato. Dopo 30 minuti di gioco, poi, Gasperini ha perso anche Sead Kolasinac, che era già uscito zoppicando mercoledì sera a Barcellona (sostituito da Giorgio Scalvini, entrato e subito ko per un problema alla spalla che lo terrà fuori tre mesi). Per il bosniaco, risentimento muscolare al flessore destro. Infine, il veleno nella coda (del match): il ritorno in campo di Gianluca Scamacca, fermo da sei mesi per un infortunio subito il 4 agosto in amichevole a Parma, è stato rovinato da un nuovo problema per l’attaccante. Entrato al minuto 85 al posto di Retegui, il centravanti della Nazionale ha accusato un risentimento al quadricipite della coscia destra. Tre guai per Gasperini, che non li avrà per le prossime due partite (Coppa Italia e campionato) e rischia di non recuperarli nemmeno per la Champions.