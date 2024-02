Segna, regala assist, è decisivo nei big match, ha una straordinaria intesa con il suo compagno di reparto. E' Marcus Thuram che ama fare gol e sorridere, sempre e comunque, come ha raccontato in un'intervista al Corriere della Sera : "Sono così da quando ero piccolo: felice della vita, di tutto. E ancora di più in campo, coi miei compagni, a fare quello che amo di più. Non a tutti piaceva questa mia allegria e si facevano sempre paragoni. Crescere con mio padre è stato bellissimo, ma non è stato un vantaggio ". Cosa fa quando non si allena? "Dormo tanto, sulle 14 ore al giorno. Ma dopo le partite faccio più fatica, soprattutto quando vinciamo".

"Con l'Atletico sarà bella"

Gli viene chiesto se sia solo una coincidenza che due delle sue migliori prestazioni, in cui ha segnato gol pesanti, siano quelle contro la Roma di Lukaku "È solo un caso. E non credo che l’assist contro la Juve all’andata fosse meno pesante: per me gli assist valgono come i gol". Casuali anche i due autogol provocati?. "Sì, sto diventando un po’ più cattivo in area e sto provando ad attaccare la porta diversamente. Sono arrivate due deviazioni dei difensori, speriamo che la prossima volta tocchi a me". L'Inter è già proiettata alla doppia sfida in Champions con l’Atletico: "Proviamo ad essere pronti a ogni partita. E questa sarà durissima, contro un avversario forte: sarà bella".