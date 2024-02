Crollo in cantiere, il cordoglio della Fiorentina

Terribile incidente in un cantiere a Firenze: in mattinata è crollata una trave di cemento, diversi gli operai rimasti coinvolti e ci sarebbero almento tre vittime. Tutta la città si stringe intorno alle famiglie delle vittime. Il cordoglio della Fiorentina

Una terribile tragedia, purtroppo l'ennesimo incidente sul lavoro. Firenze si stringe intorno alle famiglie degli operai morti questa mattina dopo il crollo di una trave di cemento in un cantiere. L'incidente si è verificato questa mattina in via Mariti, alla periferia della città, dove è in corso la costruzione di un supermercato Esselunga: avrebbe ceduto una trave di cemento lunga 20 metri che reggeva un solaio, crollando sugli operai. Verifiche in corso per capire quante persone sono rimaste intrappolate. Il sindaco Nardella parla di 3 vittime e 3 estratti vivi. Si cercano dispersi. Sul sito di Sky Tg 24 tutti gli aggiornamenti.