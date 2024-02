Osimhen è arrivato a Castel Volturno cinquanta giorni dopo la partenza per la Coppa d’Africa. L’attaccante svolgerà l’allenamento con la squadra nel pomeriggio, ma è in dubbio la sua presenza contro il Genoa in quanto non al massimo della condizione. Tornerà a completa disposizione di Mazzarri dalla partita contro il Barcellona in programma mercoledì prossimo. Le ultime news da Castel Volturno

LE PROBABILI FORMAZIONI DI NAPOLI-GENOA

