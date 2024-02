Il colosso delle costruzioni si è reso disponibile a eseguire la ristrutturazione dello stadio, facendo in modo che Milan e inter possano continuare a giocare a San Siro anche durante i lavori. Un’opzione che per il momento non è la principale per i club, intenzionati a proseguire nella costruzione di uno stadio nuovo, rispettivamente a San Donato e Rozzano. Intanto il sindaco Sala ha formalmente invitato i club a discutere di questa possibilità

ISCRIVITI AL CANALE WHASTAPP DI SKY SPORT