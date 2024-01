Presentato un nuovo progetto per la ristrutturazione di San Siro: quarto anello studiato per nuove aree vip, capienza da 70mila posti, nuovi seggiolini con più spazio e dispositivi smart integrati, foyer come a teatro, spazi commerciali, ristoranti, bar, camere e spazi benessere. Si potrà giocare durante i lavori, stima da 235 milioni. Sala: "Siamo qua per spingere le squadre a ripensare un'ultima volta al valore del rimanere a Milano"

