Dove vedere Atalanta-Sassuolo

La partita tra Atalanta e Sassuolo, valida per la 25^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 17 febbraio alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Antonio Nucera con il commento di Giancarlo Marocchi. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Marina Presello e Massimiliano Nebuloni. Dalle ore 20 e dalle 22.40 appuntamento con 'LOriginale' con Alessandro Bonan in compagnia di Gianluca Di Marzio, Veronica Baldaccini, Paolo Condò, Lorenzo Minotti e Giancarlo Marocchi collegato da Bergamo.

I numeri di Atalanta e Sassuolo

Nelle ultime 13 sfide tra le due squadre, 10 vittorie dei nerazzurri e due successi dei neroverdi, un solo pareggio. L’Atalanta ha vinto le ultime sei gare casalinghe contro il Sassuolo in Serie A. L’Atalanta ha vinto tutti gli ultimi sei match al Gewiss Stadium in campionato, solo quattro volte nella sua storia in Serie A la Dea ha ottenuto sette successi casalinghi di fila: nel periodo tra febbraio-maggio 2021, febbraio-luglio 2020, dicembre 1967-marzo 1968 e aprile-ottobre 1948. Nell’anno solare 2024 nessuna squadra ha segnato più gol dell’Atalanta in Serie A, 15 al pari del Milan, inoltre nel periodo solo il Torino ha subito meno reti della Dea in campionato.