Quest'anno ha allenato un gruppo rinnovato, chi l'ha sorpresa di più? E chi deve fare in più?

"I nuovi hanno dato disponibilità e hanno qualità importanti, hanno fatto bene ma faranno sicuramente ancora meglio in futuro. Il primo anno non è semplice. Recentemente ho chiesto ai nuovi la loro classifica dell'anno scorso con le relative ex squadre, nessuno tranne Okafor aveva raggiunto un livello così alto. Qualcosa che non ha funzionato c'è stato, chiaro, ma non per mancata disponibilità e professionalità".