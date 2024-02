Gasperini: "Scudetto? Noi i migliori li vendiamo"

L'allenatore dell'Atalanta commenta il successo della sua squadra e più in generale l'ennesima stagione da protagonista: "Lo scudetto viaggia a 90-95 punti ed è roba per squadre che si rinforzano, noi i migliori li vendiamo". Ed ancora: "Mi chiedono un trofeo? L'unico fattibile è la Coppa Italia, ma lottare per l'Europa ogni anno per noi è già un trofeo"

Un Gian Piero Gasperini soddisfatto per il successo sul Sassuolo e per aver consolidato il quarto posto in classifica. Questa Atalanta continua a crescere e forse potrebbe diventare più forte delle precedenti guidate da Gasperini: "Quest'anno la squadra è stata completata di più, in certi momenti però Zapata, Ilicic, Muriel Gomez, Malinovskyi hanno fatto la differenza - spiega - Quest'anno forse siamo un po' più completi , ma siamo partiti anche da basi più incerte. Se sarà una squadra più forte rispetto al passato lo vedremo nei prossimi mesi, ma sicuramente ho delle opportunità di crescita perché è una squadra giovane".

"L'unico trofeo raggiungibile è la Coppa Italia"

All'Atalanta ormai si chiede di portare a casa un titolo, magari lo Scudetto: "Lo Scudetto viaggia alla media di 90-95 punti, noi nella nostra storia abbiamo fatto diverse volte 78 punti... Tutti mi chiedono un trofeo, la coppa, ma secondo me l'unica Coppa fattibile per una squadra come l'Atalanta è la Coppa Italia - dice ancora - Pensare di vincere lo Scudetto, la Champions, l'Europa League... non lo so. Le squadre che vincono lo Scudetto si formano e poi si rinforzano: noi tendenzialmente i giocatori importanti li vendiamo e poi ripartiamo". Ed ancora: "Questa è la terza squadra negli ultimi otto anni, siamo partiti con una squadra di italiani, poi una squadra di stranieri e questa è la terza... Noi cerchiamo di vendere i pezzi migliori e di ripartire: io sono felice di questo. L'Atalanta è abituata a fare cinquanta punti, se ne fa più di 70 è già un trofeo".