Pazzesco quanto successo nel finale del primo tempo della sfida del Gewiss: l'arbitro concede un fallo di rigore per il Sassuolo e dal dischetto, complice l'assenza dello specialista Berardi, si presenta Pinamoonti. Il numero 9 neroverde si fa parare la conclusione da Carnesecchi, ma l'esecuzione deve essere ripetuta per l'ingresso anticipato di Kolasinac, che arriva per primo sulla respinta del portiere. Pinamonti allora cambia angolo, ma Carnesecchi intuisce ancora e para due rigori nel giro di pochi secondi