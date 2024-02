De Rossi: "Primo tempo male per colpa mia, poi..."

Vince in trasferta per 3-0 la squadra giallorossa ma non è del tutto soddisfatto l’allenatore della Roma che all'intervallo si sarebbe sfogato con la squadra criticando in manirea decisa i suoi giocatori: "Conosco Di Francesco, fa giocare bene le sue squadre ma non possono mangiarci così nel primo tempo". Poi sulle scelte di formazione e sui cambi in corso: "Giusto adesso dare spazio a Svilar. Lukaku? Cambio tattico, Azmoun stava facendo meglio di lui" FROSINONE-ROMA 3-0: GOL E HIGHLIGHTS

Un duro sfogo a voce alta, critiche decise e impetuose alla squadra. Così Daniele De Rossi ha cambiato all'intervallo una partita che nei primi 45' aveva visto il Frosinone giocare molto meglio della Roma, nonostante il fenomenale gol di Huijsen arrivato nel finale. "Vittoria che pesa dopo i primi 45’ brutti. Non mi è piaciuto il primo tempo, ero molto nervoso". Queste le parole dell'allenatore termine del match vinto per 3-0 dalla Roma allo Stirpe. "Non avevamo mai sofferto così da quando sono arrivato, bravi loro. Conosco Di Francesco – ha aggiunto De Rossi – fa giocare bene le sue squadre ma non possono mangiarci così nel primo tempo".

"Nel primo tempo ho fatto casino io. Svilar è il titolare" Sulla prima frazione non brillante: "Nel primo tempo ho fatto un po’ di casino io cambiando le caratteristiche del calciatore vicino alla punta, ho sbagliato ma è esperienza anche questa. Nel secondo tempo mi è piaciuta la squadra". Poi sulla scelta di Svilar ancora preferito a Rui Patricio: "La Roma ha due portieri eccezionali. Voglio che ci sia chiarezza però su chi è il titolare e chi è il secondo, all’inizio era Rui Patricio, adesso è giusto dare spazio a Svilar che è giovane e sta facendo benissimo". approfondimento E' Svilar il migliore: pagelle di Frosinone-Roma

"Lukaku? Cambio tattico. Meglio Azmoun" Su Lukaku sostituito all’intervallo: "È stato un cambio tattico, non mi piaceva come stava giocando con Azmoun, inoltre ha fatto un sacco di partite e abbiamo bisogno di lui fresco. Non è una bocciatura, per lui era difficilissimo giocare e Azmoun stava facendo un po’ meglio. Lui sa giocare molto bene tra le linee, volevo far giocare Aouar ma poi ho visto bene Azmoun in allenamento e mi è piaciuto come ha giocato".

"Huijsen nervoso, migliorerà" L’allenatore della Roma ha parlato anche dell’autore del gol che ha sbloccato la partita sostituito però all’intervallo: "Ho visto che Huijsen era stato ammonito dopo il gol e non me la sono sentita di lasciare un 2005 in campo ammonito, nervoso e fischiato da tutto lo stadio". Sul gesto di Huijsen (che ha zittito la curva del Frosinone dopo il gol, ndr). "Non ho capito cos’ha fatto, è un peccato anche se non è niente di grave. È giovane, ha l’età di mia figlia, anch’io in campo di cavolate ne ho fatte e non posso fare adesso la morale. Però lui ha perso 45 minuti in Serie A e ci è costato un cambio, migliorerà".