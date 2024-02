Nessun tesserato della Lazio ha parlato dopo la sconfitta interna subita contro il Bologna. La direzione dell'arbitro Maresca non è stata gradita dal club biancoceleste, che in segno di protesta non ha permesso all'allenatore Maurizio Sarri né a giocatori o dirigenti di parlare ai giornalisti e alle tv. "Nessuna dichiarazione a commento della gara" è quanto è trapelato dal club. A quanto filtra dagli spogliatoi dopo il match, la Lazio non ha apprezzato la direzione arbitrale e non ha voluto che Sarri e i giocatori commentassero gli episodi. Come riferiscono gli inviati presenti a bordo campo, che alcuni episodi non fossero stati graditi dai biancocelesti lo si era già percepito nel primo tempo. All’ingresso del tunnel degli spogliatoi, a fine primo tempo, Sarri ha aspettato Maresca: c’è stato un faccia a faccia, poi anche tra il direttore sportivo laziale Fabiani e lo stesso arbitro.