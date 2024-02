Torino, Buongiorno migliora si avvicina il rientro

Buone notizie per Alessandro Buongiorno, il difensore del Torino fermo dallo scorso 26 gennaio dopo un infortunio alla spalla rimediato contro il Cagliari. "Il controllo eseguito in data odierna a Roma ha confermato il buon decorso clinico degli esiti della lussazione di spalla" fa sapere il club granata in una nota. Il ritorno di Buongiorno è previsto per la gara contro la Fiorentina di sabato 2 marzo

Buone notizie in casa Toro: Alessandro Buongiorno può tornare ad allenarsi in gruppo. Il difensore del Torino lo scorso 26 gennaio, nella trasferta di campionato contro il Cagliari, aveva rimediato una lussazione della spalla destra: dopo gli esami strumentali si era optato per una terapia conservativa evitando l'operazione chirurgica che lo avrebbe tenuto lontano dal campo per alcuni mesi. Oggi Buongiorno è stato sottoposto a una visita di controllo a Roma e ha ottenuto il via libera per la ripresa degli allenamenti con il resto del gruppo. La speranza di Juric è di riaverlo a disposizione per il match del 2 marzo a Torino contro la Fiorentina; difficile possa tornare fra i convocati per la partita contro la Roma in programma lunedì 26 febbraio