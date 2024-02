L'Inter batte la Salernitana e allunga in classifica su Juve (pari col Verona) e Milan (sconfitto a Monza). Successi importanti in chiave Champions per Atalanta e Bologna, rispettivamente contro Sassuolo e Lazio. La Roma vince a Frosinone, Napoli fermato in casa dal Genoa. Il Torino conquista i 3 punti contro il Lecce. 1-1 in Empoli-Fiorentina e Udinese-Cagliari. Ecco tutti i risultati della 25^ giornata, i marcatori e gli highlights di Sky Sport

