Dove vedere Torino-Lazio in tv

I numeri di Torino e Lazio

La Lazio è la squadra che ha pareggiato più partite contro il Torino in Serie A (58), con 40 successi granata e 39 biancocelesti a completare il bilancio. Il Torino ha mantenuto la porta inviolata in tre delle ultime sei partite contro la Lazio in Serie A, tante clean sheet quante nelle precedenti 25 sfide contro i biancocelesti nella competizione. La Lazio è rimasta imbattuta nelle ultime quattro trasferte contro il Torino in Serie A (2 pareggi, 2 sconfitte) e non è mai arrivata a cinque gare esterne di fila senza sconfitte contro i granata nel massimo campionato. Il Torino è soltanto una delle tre squadre (al pari di Inter e Atalanta) a non avere perso alcuna partita di campionato nel 2024; sei match per un bilancio di tre vittorie e tre pareggi per i granata nel periodo. Nel nuovo millennio, soltanto una volta la squadra piemontese è rimasta imbattuta nelle prime sette sfide di un anno solare in Serie A: nel 2015, con Giampiero Ventura, quando la sconfitta arrivò alla 10ª gara, sul campo del’Udinese (3-2). Il Torino ha collezionato 12 ‘clean sheet’ in questo campionato (al pari della Juventus e meno soltanto dell’Inter, primo a quota 15); l’ultima volta in cui la squadra granata ha tenuto più volte la porta inviolata dopo le prime 25 sfide giocate di un campinato di Serie A risale alla stagione 1991/92, con 14 gare senza subire gol (terzo posto finale al termine del torneo, sotto la gestione di Emiliano Mondonico). Dopo cinque risultati utili di fila (4 vittorie, un pari), la Lazio ha perso due delle ultime tre partite di campionato (1 vittoria) – tante sconfitte quante quelle subite dagli uomini di Maurizio Sarri nelle precedenti 10 gare di Serie A – i biancocelesti potrebbero perdere due match di fila per la seconda volta nel torneo in corso, dopo le prime due sfide della Serie A 2023/24, contro Lecce e Genoa lo scorso agosto. La Lazio ha vinto tre delle ultime quattro trasferte di Serie A (una sconfitta), lo stesso numero di successi ottenuti nelle precedenti nove gare esterne nella competizione (1 pari, 5 sconfitte).