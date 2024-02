Il club bianconero ha mostrato vicinanza all'attaccante dopo le sue dichiarazioni che non hanno escluso un ritiro anticipato a soli 29 anni: "Forza Geri! Siamo tutti con te, ti aspettiamo!". Deulofeu ha risposto su Instagram con un "Never give up": lo spagnolo continua a lavorare a casa e ogni tanto in sede, ma la sua situazione resta molto complessa

"So che potrebbe succedere che non giocherò più"

Nelle scorse ore l'attaccante spagnolo ha raccontato, in una live su Twitch di Gerard Romero, dei problemi fisici che lo stanno tormentando non escludendo un ritiro a soli 29 anni: "È da molto tempo che non riesco a fare più quello che mi piace. Sono lontano dal campo da più di un anno: è stato molto complicato, ma per fortuna ho potuto fare un grande cambiamento a livello personale. Sono felice del mio cambiamento, per chi è stato al mio fianco e per quello che ho creato nella mia vita. Questo mi sta salvando". Deulofeu ha anche ripercorso le sue tappe di assenza dal campo: "Ho avuto un infortunio nel 2020, il ginocchio era molto traumatizzato ma sono riuscito a riprendermi. Poi ho avuto un altro problema, per una terza volta e ci sono state delle complicazioni. Non posso dire molto perché ho un patto con il club, ma dico solo che è un vero calvario. Non potete immaginare quello che mi sta succedendo. Da mesi so che potrebbe succedere che non giocherò più e devo accettarlo. Ci sto provando, comunque".