Il difensore della Roma - costretto a uscire nel finale della partita contro il Feyenoord dopo un duro scontro con Hancko - è stato dimesso da Villa Stuart. Llorente aveva rimediato un trauma cranico, con la prima TAC effettuata che aveva dato esito negativo. Il giocatore era rimasto in osservazione tutta la notte in ospedale per precauzione. Nel video le ultime news dall'inviato a Trigoria Angelo Mangiante

EUROPA LEAGUE, SARA' ROMA-BRIGHTON